В Керчи улицы превратились в реки после сильного ливня, дворы затопило. Фото и видео

В Керчи временно оккупированного Крыма в ночь на 16 августа прошел мощный ливень с грозой, что привело к затоплению ряда городских улиц. Целых семь общественных транспортов изменили схему движения, а троллейбусы вовсе не выходят на маршрут.

Об этом сообщило российское агентство "Интерфакс". Автомобили с трудом ездят по трассам города, пешеходы идут в воде по колено (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Местные власти рассматривают необходимость перекрыть центральные улицы, где ситуация на дорогах достигла аварийной и может привести к инфраструктурному коллапсу. Владельцы частных домохозяйств жалуются на полностью затопленные дворы.

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Отметим, что подобная ситуация для Крыма уже не первая за это лето. В июне сильные дожди на полуострове буквально привели к образованию новых рек на улицах крупнейших городов, включая Ялту, Керчь и Бахчисарайский район. Тогда пострадала не только городская инфрастуктура, но и ценой стихии стали человеческие жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные власти Крыма рассказали, как благотворно повлияли летние потопы на социальное положение жителей полуострова.