В Карпатах ударят 20-градусные морозы, везде солнечно и без осадков: синоптики дали прогноз на четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 9 февраля, будет солнечной и морозной. На дорогах в некоторых регионах ожидается гололедица. В Карпатах ударят ночные морозы до 20 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра в Facebook. Как отмечается, в большинстве областей днем температура воздуха будет колебаться от -2 до -5 градусов, а на юге следует ожидать +3.

Ветер в четверг синоптики прогнозируют до 10 метров в секунду, только на юге Украины возможны порывы до 20 метров в секунду. Осадков в этот день не будет.

В западных регионах 9 февраля будет солнечно и сухо. Ночью столбики термометров опустятся до -10..-13 градусов. Днем прогнозируют температуру -3..-1. На севере и востоке Украины осадки не прогнозируются, погода будет малооблачной. Ночью температура -11..-13, днем -3..-1.

В Николаевской и Херсонской областях днем от 0 до +2, в Одесской – до +3. Ночью на юге будет -5..-7. В Крыму температура днем 0..+2, ночью -4..-6.

В центре Украины без осадков, днем ожидается солнечная и малооблачная погода. Днем столбики термометров будут колебаться от -3 до 0.

В Киеве и Киевской области в четверг без осадков, на дорогах гололедица. Температура по области ночью -10..-15 градусов, днем 0..-5. В Киеве ночью до 12 градусов мороза, днем до -3.

В то же время, как сообщили на Facebook-странице "Снеголовичная ситуация в Украинских Карпатах", значительная снеголавинная опасность (3 уровень), 9 февраля удержится на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках. Синоптики посоветовали воздержаться от походов на высокогорье.

А умеренная снеголавинная опасность (2-й уровень) ожидается в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook сообщила, что в четверг ночные морозы будут достигать 10-15 градусов, местами ожидается -18 градусов. Днем, согласно ее прогнозу, будет -2..-5 градусов без осадков.

Также Диденко отметила, что морозы в Украине ослабеют 11-12 февраля. В выходные погода будет теплее, но с осадками.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине до конца текущей недели будет зимней, с сильными морозами ночью. В субботу и воскресенье ожидаются снегопады или мокрый снег, больше всего – на западе, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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