В Карпатах ударило 14 градусов мороза, горы замело снегом. Фото

В Украинские Карпаты, в отличие от остальных регионов страны, уже пришла настоящая зима. Населенные пункты в горах и на среднегорье там обильно засыпало снегом, местами ударил сильный мороз.

Об этом сообщили сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook. Они выложили фото заснеженной обсерватории Белый Слон на горе Поп Иван Черногорский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что около 09:20 там было облачно и дул западный ветер, 6-8 м/с, а температура воздуха опустилась до -14 °С.

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Со своей стороны метеорологи предупреждают о значительной снеголавинной опасности (III уровень) из-за снегопадов.

20-21 декабря она сохранится на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, а также среднегорье Львовской области.

Специалисты отмечают, что существует риск схождения лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин.

Из-за опасных погодных условий местным жителям и туристам настоятельно рекомендовали воздержаться от походов в горы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине ожидается сильное похолодание. Кое-где температура опустится до -18 °С, будет идти снег.