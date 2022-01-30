В Карпатах туристы с ребенком застряли на подъемнике: вызывали спасателей. Фото

В воскресенье, 30 января, семеро туристов застряли на однокресельном подъемнике в массиве Сколевские Бескиды на Львовщине. В ловушке оказался и ребенок.

Инцидент произошел на горе Тростян (1232 метра). Об этом сообщается на сайте ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что подъемник внезапно остановился около 12:00. В это время на нем находились шесть взрослых туристов с ребенком. Им пришлось вызвать спасателей.

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В ловушке люди пробыли почти час – приблизительно через 45 минут спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли их с подъемника. Никто из туристов не пострадал.

К проведению спасательных работ от управления ГСЧС во Львовской области привлекались 15 человек и две единицы техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе в Карпатах оперативно разыскали четырех туристов-лыжников. Мужчины заблудились в районе горы Гимба, в то время там наблюдался 10-градусный мороз.