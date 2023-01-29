В Карпатах и на востоке ударят морозы, в части Украины выпадет снег: синоптики рассказали о погоде в воскресенье. Карта

В воскресенье, 29 января, погода в Украине будет местами по-настоящему зимней. На востоке и в Карпатах ожидаются морозы, также синоптики прогнозируют небольшие снегопады.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца). Так, в южной части страны и в восточных областях ожидается небольшой снег, днем потеплеет, и он будет падать с неба вместе с дождем.

Местами на востоке и юге возможен гололед, а на дорогах образуется гололедица. В остальных регионах воскресенье пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью в среднем по стране будет от 2 до 7 градусов мороза, на северо-востоке столбики термометров опустятся до -10 градусов Цельсия.

Днем в Украине будет от 2 градусов мороза до 3 с отметкой "плюс", в Крыму сегодня будет теплее всего – 2-7 градусов тепла. В Карпатах в течение суток температура воздуха будет колебаться от 6 до 11 градусов мороза.

В Киевской области в воскресенье облачно с прояснениями, этот выходной день пройдет без осадков.

Температура воздуха по области ночью будет от 2 до 7 мороза, а днем от 2 мороза до 3 градусов тепла. В Киеве же ночью столбики термометров опустятся до 4-6 с отметкой "минус", а днем в столице будет около нуля.

Как сообщал OBOZREVATEL, февраль 2023 года в Украине прогнозируется относительно теплым. Среднемесячная температура воздуха будет выше нормы на 1,5-2 градуса и будет колебаться в пределах -3...+2 по Цельсию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!