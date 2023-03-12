В каком возрасте кошки становятся взрослыми: как влияет порода

Знать, когда ваш кот превратится из смешного котенка во взрослое животное, важно. Ведь от этого перехода зависит и его кормление, и некоторые нюансы ухода и необходимость в ветеринарном сопровождении.

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OBOZREVATEL рассказывает, как определить, когда у кота наступает взрослый возраст. И как на это влияют такие вещи, как порода, болезни и кормление.

Полностью взрослым кот может считаться по достижению 12-15 месяцев. Но при этом половая зрелость у этих животных наступает раньше – у кошечек это может быть и 6 месяцев. В целом фелинологи выделяют четыре периода роста котенка:

неонатальный (0-3 недели после рождения);

отлучение от матери (4-8 недель);

интенсивный рост (2-4 месяца);

постоянный рост (от 4 месяцев).

Когда животное начинает весить в 40-50 раз больше, чем во время рождения, можно говорить о достижении им взрослого возраста. На процесс развития маленького котика могут влиять такие факторы, как:

порода;

наследственность (размер родителей);

диета;

перенесенные болезни.

В общем котята рождаются с весом в пределах 60-200 граммов. Это зависит, в частности, от количества животных в помете – чем их больше, тем ниже вес будет у малышей.

Согласно этому графику необходимо корректировать питание животного. Котятам неонатального возраста можно предлагать разве что плоскую мисочку с водой – с остальным справится мама-кошка. В периоде отлучения от матери они будут нуждаться в легкоусвояемой пище, например, специальных кормах. А в период интенсивного роста важно следить, чтобы у животного не было недостатка в пище, но оно и не переедало.

Как порода влияет на взросление кота

Вообще здесь закономерность достаточно проста – чем меньше порода, тем быстрее взрослеют котята. Так манчкин или абиссинская кошка могут достичь взрослости в период между 9 месяцами и годом. Средние породы – британские, сиамские, персидские – растут до 10-12 месяцев. Хотя их физическое развитие после этого не останавливается и они могут набирать форму до 2 лет. В то время как мейн-кун или бенгальский кот могут расти и до 15 месяцев, а форму набирать – до 3 лет.

Как кормить кота в период роста

Как только котенок перейдет на твердую пищу, необходимо начинать тщательно следить за его питанием. Прежде всего, важно подобрать ему правильную диету – давать корм для котят или хорошо обработанные легкоусвояемые натуральные продукты. Рекомендации по кормлению на этом этапе таковы:

делить суточный рацион на две порции – утреннюю и вечернюю, они могут быть равными по объему, или утренняя быть немного больше;

следить за тем, чтобы котята не доедали друг за другом и другими котами;

не давать юным животным блюда со своего стола;

периодически давать им соответствующие возрасту витамины.

Что еще может повлиять на рост котенка

Кроме неотрегулированной диеты, котята могут отставать в росте из-за наличия у них глистов. Это решается своевременным приемом соответствующих возрасту противопаразитарных препаратов – для котят они обычно отдельные.

Также отставание или опережение развития могут вызвать гормональные сбои и другие нарушения здоровья. В таком случае котенка необходимо показать ветеринару.

Стерилизация способна оказывать влияние на аппетит животного и набор им веса. Поэтому лучше провести процедуру в соответствующем возрасте, когда кот только формирует свои пищевые привычки. Проконсультируйтесь с тем, когда и каким методом производят эту операцию в вашей ветеринарной клинике.

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