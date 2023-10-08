В каком возрасте человек испытывает наибольшее удовольствие в жизни: ответ ученых

Для счастья нужна гармония во всех сферах жизни, самореализация и крепкое здоровье. Можно было подумать, что большинство людей являются самыми счастливыми, когда они молоды, здоровы и красивы, но исследователи нашли другой ответ.

После долгих исследований ученые проанализировали этот вопрос во всестороннем метааналитическом обзоре. Детали рассказало издание The Jerusalem Post.

Ученые из Рурского университета в Бохуме (Германия) сосредоточились на исследовании счастья. 460 902 участника предоставили уникальные данные для тщательного анализа.

Сюзанна Бюкер, профессор психологии, подчеркнула, что команда ученых изучала график переменных трех компонентов, отвечающих на субъективное благополучие:

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удовлетворение жизнью;

положительные эмоции и длительные положительные эмоциональные состояния;

отрицательные эмоции.

Исследования обнародовали в журнале Psychological Bulletin под названием "Развитие субъективного благополучия в течение жизни: метааналитический обзор лонгитюдных исследований".

Большинство людей зрелого возраста с ностальгией вспоминают детство и раннюю юность, считая этот период жизни самым счастливым. Ученые пришли к другим выводам: оказывается, удовлетворение жизнью существенно снижается именно в возрасте 9-16 лет. То есть, если с течением времени нам кажется, что какой-то период в нашей жизни был простым и счастливым, на самом деле это потому, что мы забываем о всех тревогах и невзгодах, которые тогда очень нас беспокоили.

Согласно выводам, уровень счастья снизился в возрасте от 9 до 16 лет, затем немного вырос до 70 лет, а затем снова снизился до 96 лет. Это связано с физическими и эмоциональными изменениями, происходящими на разных этапах жизни. При этом отрицательные эмоциональные состояния несколько колебались в возрасте от 9 до 22 лет, затем снижались до 60 лет, а после снова увеличивались. Авторы исследования подчеркнули, что медианные изменения были больше в положительных и отрицательных эмоциональных состояниях, чем в аспектах удовлетворения жизнью.

В целом исследование показало достаточно неустойчивую тенденцию. В молодости удовольствие жизнью начинает расти, что вполне логично – вчерашние подростки отправляются в самостоятельное плавание и избавляются от родительского контроля. В позднем взрослом возрасте все компоненты субъективного благополучия имеют тенденцию к ухудшению. У пожилых людей обычно начинаются проблемы со здоровьем, снижаются социальные контакты, ухудшается трудоспособность.

Выводы исследования будут полезны для различных программ, направленных на поддержание или улучшение субъективного благополучия в конце жизни.

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