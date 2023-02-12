В каком горшке нельзя выращивать фиалку: может заболеть и даже засохнуть

Нежная фиалка станет украшением дома. Однако не все знают, что при выращивании фиалки важно правильно подобрать горшок, иначе растение может заболеть и засохнуть.

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Фиалка – не самый капризный цветок и ухаживать за ним не слишком сложно. Почему нельзя сажать цветок в керамический горшок и советуют ли эксперты пластиковые емкости, читайте в материале OBOZREVATEL.

Подойдет ли для фиалок керамика

Керамические горшки отлично подходят к любому интерьеру, поэтому любители комнатных растений часто выбирают их, как основную емкость. Они смотрятся надежно и стильно. Однако следует соблюдать осторожность. Изделия из керамики не подходят для выращивания фиалок.

Если посадить фиалку в керамический горшок, есть вероятность, что растение заболеет или засохнет. Дело в том, что когда вы будете поливать почву, то соли, содержащиеся в воде, будут впитываются в стенки керамического горшка. Так что условия для роста и развития цветка будут неблагоприятными.

Керамика быстро охлаждается, и если вы поставите фиалку в прохладных условиях вода будет дольше выводиться из земли. Если не скорректировать режим полива, почва может заболотиться. Через некоторое время корни фиалки загниют.

Можно ли выращивать фиалки в пластиковой емкости

Если хотите выбрать для фиалки оптимальный вариант – обратите внимание на обычный дешевый пластиковый вазон. Фиалки будут себя чувствовать в нем лучше.

Стенки пластиковой емкости не впитывают соли, создавая здоровые условия для роста цветка.

Но обратите внимание на размер вазона. Фиалке не нужен слишком большой или слишком высокий горшок. Эксперты говорят, что следует выбрать емкость размером 5х5 см, 7х7 см или 9х9 см.

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