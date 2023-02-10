В какой комнате нельзя сушить белье: будет трудно избавиться от плесени

Часто неправильная сушка одежды может привести к появлению плесени и плесени в доме. Оказывается, есть комната, в которой никогда нельзя сушить влажное белье.

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Более того, если вы собираетесь сушить одежду в помещении, следует убедиться, что вы приняли меры по контролю влажности. Детали рассказало изданиеThe Sun.

По словам эксперта Луизы Картер, никогда не следует сушить одежду в спальне. Мокрое белье повышает влажность воздуха на 30%, увеличивая риск затрудненного дыхания во время сна и подрывая иммунную систему.

Эксперты In The Wash объяснили: "Хранение влажного белья в жилых помещениях не только способствует появлению плесени и сырости, это также может привести к респираторным проблемам".

Кроме того, влажное белье может иметь неприятный запах после стирки, если сушить его в помещении с недостаточным количеством свежего воздуха.

Учитывая тот факт, что постиранное мокрое белье способствует образованию плесени, сырости и потенциальным проблемам со здоровьем, было бы лучше держать ее подальше от спальни.

Влажная среда очень благоприятна для появления и размножения пылевых клещей. При сушке белья в спальне существует угроза появления вредителей.

Чрезмерная влажность может привести к образованию конденсата, который в свою очередь приведет к гниению деревянных конструкций.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как быстро высушить постиранное белье и избежать появления плесени

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