В каких областях Украины будет по-летнему тепло: прогноз на начало недели

В понедельник, 18 сентября, погода в Украине обещает быть теплой и солнечной, осадков, а тем более дождей не предусмотрено. Температура воздуха в большинстве регионов, включая те, что расположены у моря, достигнет до +26..+27, что позволит насладиться бархатным сезоном на пляже.

Об этом сообщили в Гидрометцентре на Facebook. Правда в ночь на понедельник, а также рано утром ожидается небольшой туман в западных и северо-восточных частях Украины.

"Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13 °, на побережье морей 12-17 °; днем 22-27°, на высокогорье Карпат 16-21°", – обещают синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, завтра Киевскую область и саму столицу ожидает переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!