В Израиле дайвер обнаружил меч, которому 900 лет: он мог принадлежать крестоносцу. Видео

На морском дне недалеко от портового города Хайфа аквалангист Шломи Кацин обнаружил меч, который мог принадлежать одному из крестоносцев, некогда проживавших в крепости Атлит (на побережье Средиземного моря, в 14 километрах южнее Хайфы). По оценкам специалистов, найденному артефакту не менее 900 лет.

Как сообщило Управление древностями Израиля, найденный меч был полностью покрыт ракушками и другой морской растительностью. Он долгое время пролежал под толстым слоем песка, который наконец смыли волны (чтобы посмотреть фото, видео, доскролльте до конца страницы).

Специалисты рассказали, что меч – длинной около метра. Его планируют почистить, исследовать и выставить на общее обозрение в одном из музеев Израиля.

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Как отмечено в сообщении, рядом с мечом были найдены также и другие артефакты – старинные якоря из металла и камня и обломки глиняной посуды.

В Управлении древностями объяснили, что бухта, где был найден железный меч, часто служила укрытием для кораблей, которые пережидали шторм на море. И, как считают специалисты, с одного из них меч мог упасть в воду. Там же уточнили, что данную бухту люди начали использовать еще четыре тысячи лет назад.

Известно, что крестовые походы продолжались на евразийском континенте почти две сотни лет, начиная с конца ХI века. Их цель заключалась в обороне христианских земель Европы и Азии от нападений народов исповедующих ислам. Во время походов крестоносцы создавали поселения, следы которых до сих пор сохранились на территории Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии был случайно обнаружен меч, который оказался одним из старейших в мире, возрастом более 5 тыс. лет.