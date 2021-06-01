В июне Украину ждут магнитные бури: названы даты
В июне Украину ожидают магнитные бури. Самая сильная прогнозируется на середину месяца, однако ощутимые колебания возможны и в его начале.
Такой прогноз опубликован на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Так, первая солнечная активность указанного периода, которая может повлиять на Землю, ожидается с 00:00 до 06:00 2 июня. В этот промежуток магнитосфера нашей планеты будет возбужденной.
Согласно ожиданиям астрономов, вероятность возникновения серьезной магнитной бури в этот день составляет 10%, а сильного магнитного шторма – 1%. Аналогичной ситуация будет и 1 июня.
Однако уже 17 июня украинцы почувствуют на себе настоящую магнитную бурю. По предварительным прогнозам, ей присвоен уровень G1 – слабая буря.
В период магнитных бурь медики советуют быть острожными метеозависимым людям, ведь именно их самочувствие из-за активности светила может ухудшиться. Так, речь идет о головных болях, скачках давления и тошноте.
Кроме того, магнитные бури могут вызывать перепады настроения, нервозность, раздражительность и апатию.
Врачи советуют отказаться в такие дни от кофе и пить успокаивающие травяные чаи, чтобы дополнительно не нагружать нервную систему. Также они приветствуют прогулки на свежем воздухе и здоровый сон по восемь часов.
Еще один совет – ограничить на опасный период физические активности, а также занятия, которые требуют повышенной напряженности и сосредоточенности. Это необходимо, чтобы человек не переутомлялся.
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Землю также накрыла мощная и довольно продолжительная магнитная буря. Она была одной из самых сильных в 2021 году. Ощутимее всего Солнце влияло на нашу планету 16 мая.