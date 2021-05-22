В Италии нашли мертвой украинку, которую искали полгода. Фото

В Италии нашли убитой 29-летнюю украинку Кристину Новак, которая пропала без вести еще в ноябре 2020 года. Ее тело обнаружили в коттедже вблизи города Кастельфранко-ди-Сотто в провинции Пиза.

Об этом сообщило местное издание Ilmessaggero. Известно, что девушка жила недалеко от этого места и работала в ночном клубе в Альтопачио. Там, возле коттеджа, ее мобильный телефон перестал подавать сигнал в день ее исчезновения.

В Iltirreno уточнили, что Кристину удалось опознать по кольцу на пальце. Украшение украинке ранее подарил ее возлюбленный. Девушка якобы погибла в результате огнестрельного ранения, а после, по версии следствия, ее тело перенесли в заброшенное здание. Точное время ее смерти поможет установить вскрытие.

Напомним, в марте в Италии арестовали 50-летнего соседа пропавшей украинки Кристины Новак. Мужчину заподозрили в убийстве девушки, которая жила с 41-летним испанцем.

Задержанный – мастер тату Франческо Лупино, который замешан в торговле наркотиками и оружием. Следователи заявили, что они собрали достаточно доказательств причастности Лупино к убийству украинки. При этом мать Кристины до последнего не верила в смерть дочери.

Все подробности резонансного дела читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кристина Новак исчезла в Италии при странных обстоятельствах. Это произошло в поселке Орентано (вблизи Пизы), после того, как парня украинки арестовали за хранение марихуаны и оружия.

К поискам подключилась пресса, а итальянская полиция открыла дело о похищении человека. Район исчезновения прочесывали с полицейскими собаками.