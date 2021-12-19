В Италии копы прибыли в супермаркет задержать вора, но узнав, что тот голоден – купили ему еды

В итальянском муниципалитете Ареццо правоохранители задержали пожилого мужчину в магазине, сотрудники которого заявили о краже. Но вместо того, чтобы забрать его в полицейский участок, копы купили ему продукты.

Курьезная ситуация произошла 16 декабря в супермаркете Gala, расположенном в коммуне Кастильон-Фьорентино. О ней пишет La Repubblica.

Отмечается, что сотрудники супермаркета потребовали вмешательства муниципальной полиции, потому что мужчина набрал овощей, колбас и других продукты на сумму €46 и не хотел за них платить. По их словам, он якобы хвастался тем, что магазин принадлежит его дочери и "все они жестоко с ним обращаются".

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Прибыв на место инцидента, полицейские установили, что "вором" оказался 66-летний житель Кортоны. В коммуну Кастильон-Фьорентино он приехал на поезде, взяв с собой некоторые вещи и велосипед. Правоохранители позвонили его опекуну, однако тот ничего не мог сделать, чтобы успокоить мужчину.

Оказалось, что его уже не раз ловили на небольших прецедентах с воровством. Но в итоге, убедившись, что пожилой мужчина действительно испытывает трудности с покупкой еды, бригада копов просто собрала ему некоторые продукты, чтобы он смог поесть.

"Действия муниципальной полиции были благородным рождественским жестом", – прокомментировал мэр Кортоны Лучано Меони.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер TikTok случайно сняла на камеру момент, когда в ее дом пытался проникнуть вор. Он как раз подбирал комбинацию цифр на кодовом замке, что и попало на видео. Однако неизвестно, чем кончился инцидент.