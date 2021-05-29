В Индонезии загорелся паром с туристами: люди прыгали прямо в воду. Видео

В Индонезии туристический паром КМ Karya Indah начал гореть через четверть часа после выхода из порта. Во время пожара на борту находилось 195 человек, включая 22 ребенка и 14 членов экипажа.

Об этом сообщило издание The Washington Post. Чтобы спастись, людям пришлось выпрыгивать за борт горящего лайнера (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Из воды тонущих пассажиров достали спасатели, некоторым удалось добраться до берега вплавь самостоятельно. В операции по спасению людей участвовали также местные рыбаки.

Известно, что паром отправился из Тернате в провинции Северный Малку в порт Санану на удаленном острове Лимафатола. В результате пожара, паром выгорел дотла и не подлежит ремонту.

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Известно, что очаг возгорания возник в машинном отделении, но что именно стало причиной пожара, выяснит следствие.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Белгород-Днестровском Одесской области 12-летний ребенок утонул, купаясь в местном водоеме.