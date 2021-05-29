В Индии экстренно посадили самолет из-за летучей мыши на борту. Видео

Пассажирский самолет 777-300 авиакомпании Air India, который, вылетел из аэропорта в Нью-Дели в Ньюарк, США, спустя несколько минут после начала рейса был развернут и посажен в пункте отправления. Причиной ЧП стала летучая мышь, которая пробралась на борт авиалайнера.

Об этом сообщает агентство "РИА-Новости", ссылаясь на информацию делийского управления авиации. Крылатый хищник создал в салоне тревожную обстановку, поэтому командир корабля принял экстренное решение о посадке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что во время посадки пассажиров на борт, мышь мирно спала, но уже на взлете начала проявлять жизнедеятельность, хаотично облетая салон. Электрический свет напугал животное, поэтому существовала опасность, что оно нападет на кого-то из людей.

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Для справки: Лапокрылые летучие мыши являются носителями бешенства и сложных инфекционных заболеваний. Передача их человеку или животному через укус может привести к сложным последствиям, включая смерть.

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