В 'хрущевках' в СССР была скрытая комната: почему ее прозвали тещиной

Советский подход к планированию и строительству жилья был довольно своеобразным. Оставшиеся со времен СССР дома до сих пор сбивают людей с толку своими неожиданными и порой непонятными решениями.

К таким решениям относится и так называемая "тещина комната", которую нередко можно встретить в "хрущевках". OBOZ.UA разбирался, что это такое и для чего оно нужно.

В некоторых вариантах планировки двухкомнатных квартир, не подвергшихся серьезному вмешательству со стороны новых жильцов, можно увидеть небольшое помещение без окон, куда можно попасть из одной из комнат. Как правило, здесь было темно и прохладно.

Архитекторы, работавшие над "хрущевками", задумывали этот уголок, как своеобразную гардеробную или хозяйственное помещение. Ожидалось, что здесь жители будут хранить сезонную одежду, спортивный инвентарь и т.д.

Но отсутствие окон и приборов отопления делало микроклимат в этом помещении похожим на микроклимат в погребе, поэтому тут удобно было хранить консервацию и запасы продуктов на зиму. Как правило, поставщиками этих благ были родители новоиспеченных горожан, которые передавали своим детям продукты из своего хозяйства в деревне. Отсюда и народное название помещения – "тещина комната".

Впрочем, есть еще одно объяснение. В небольшом уголке часто ставили также раскладной диван, а на стену вешали ковер, чтобы в помещении было не так холодно. Таким образом, получалась дополнительная гостевая спальня. Конечно, теща ночевала именно здесь, когда приезжала навестить дочь и ее мужа.

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