"Где в законе написано?" В Хмельницком полицейский отказывается разговаривать на украинском. Видео
Настоящий языковой скандал разгорелся в Хмельницке после того, как местная жительница вызвала полицию по факту жестокого обращения с домашним котом. Представитель правоохранительных органов, прибывший на вызов, категорически отказался переходить на украинский язык и посчитал подобное требование от заявительницы "излишеством".
Об этом сообщил депутат Хмельницкого городского совета Виктор Бурлык у себя в Facebook, опубликовав кадры диалога с госслужащим в полицейской форме. Автор видео настоятельно просила обращаться к ней на украинском языке, тот, в свою очередь, не понимал, как это отразится на ходе следствия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Интересно, что и коллеги русскоговорящего полицейского встали на его сторону, обращая внимание, что каждый гражданин Украины может высказываться на любом доступном ему языке. А сам "герой ролика" подчеркнул, что был воспитан на русском языке и не мог разобрать, какой именно Закон требует от него знания государственного языка.
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