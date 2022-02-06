В Хмельницком патрульные спасли жизнь 15-летнему парню, который пытался покончить с собой

В субботу вечером, 5 февраля, в Хмельницком инспекторы роты тактико-оперативного реагирования спасли подростка, пытавшегося совершить самоубийство. 15-летний парень порезал себе запястья обеих рук и закрылся в комнате.

Его мать вызвала место патрульных и медиков. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Украины в Facebook.

Женщина рассказала правоохранителям, что ее сын не отвечает на какие-либо вопросы и не выходит из комнаты. Тогда ТОРовцы с ее разрешения сломали дверь и вошли внутрь.

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Подросток стоял посреди комнаты, у него началось кровотечение из мест, где он нанес себе телесные повреждения. Работники скорой на месте оказали парню первую медицинскую помощь.

После этого несовершеннолетнего госпитализировали в больницу в сопровождении полицейских. Правоохранители проинформировали об инциденте работников ювенальной превенции.

В пресс-службе Патрульной полиции отметили, что на вызов встревоженной матери подростка прибыли Александр Кошалко, Сергей Шулькевич и Артем Баценко. Там добавили, что они, как другие патрульные, всегда готовы прийти на помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве патрульные спасли 18-летнего парня, пытавшегося покончить жизнь самоубийством. О своем намерении киевлянин сообщил знакомой.