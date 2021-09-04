В Хмельницкой области археологи обнаружили печати киевского князя, которым 900 лет. Фото

В Хмельницкой области, в Меджибожском замке, расположенном в поселке Меджибож, археологи нашли две печати великого князя Киевского Ярослава Изяславича. Находки датируются XII веком.

Как заявил директор Государственного историко-культурного заповедника "Меджибож" Олег Погорелец в интервью Укринформу, это свидетельтсвует о достаточно высоком политическом значении крепости Меджибож в те времена для Киевской Руси в целом. Печати говорят о том, что правитель крепости вел интенсивную переписку с киевским князем (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мы нашли две печати из свинца, а всего их уже шесть. Они одинаковые и принадлежат князю Ярославу Изяславовичу", – уточнил Погорелец.

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Эксперт пояснил, что их использовали вместо подписи князя, таким образом заверяя достоверность передаваемой в письме информации.

"О чем велась переписка между Киевом и Меджибожем нам еще предстоит разгадать", – добавил специалист.

Вскоре печати выставят на экспозицию для посетителей заповедника.

Ярослав II Изяславич – князь Туровский, затем Новгородский, Луцкий, великий князь Киевский в 1173-1174 годах. Дольше всего княжил в Луцком княжестве.

Известно, что первые упоминания о крепости Меджибож в Ипатьевской летописи относятся к 1146 – 1148 гг. Первым владельцем Меджибожского укрепления был Святослав Рюрикович. Чуть позднее город перешел под управление князю Данилу Галицкому.

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