В Херсоне пропадает урожай арбузов: их продают за копейки

В Херсонской области заметно упала стоимость арбузов в связи с тем, что урожай ягод попросту "жарится" под солнцем на полях. Аграрии не видят другого способа распродать пропадающие арбузы, как снизить цены себе в убыток.

Об этом сообщает "ТСН". В некоторых населённых пунктах стоимость килограмма арбуза составляет три гривны.

"Будем отдавать за копейки, жаль, потому что сколько затрат. Семена вместе, полей, вырасти, а в результате – ноль. Что-то в этом сезоне одни убытки", – посетовал фермер Белозерского района.

Он добавил, что в этом году практически нет оптовых покупателей, которые в предыдущие годы отправляли сезонное лакомство в Киев и рынки прочих областей. Покупатели херсонских арбузов уже сейчас отмечают, что полежавшие арбузы напоминают по вкусу сахарную вату.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с низким спросом, фермеры Херсона отдают арбузы по 70 копеек за килограмм.