В Харькове водитель 'взял в плен' копа, который пытался высадить из салона стоячих пассажиров. Видео

Водитель рейсового автобуса в Харькове "захватил" одного из патрульных полицейских, которые пытались остановить его за нарушение правил карантина. Речь шла о норме по количеству мест – копы говорили, что стоящих пассажиров быть не должно.

Конфликтная ситуация развернулась в салоне заполненного людьми транспортного средства, который выполнял маршрут №1182 от с. Новый Высокий к харьковскому микрорайону Холодная Гора. Соответствующие кадры сняли очевидцы, их распространили местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ехала сегодня в автобусе. Ворвалась полиция пыталась остановить его и высадить стоячих пассажиров. Водитель разозлился, закрыл дверь вместе с одним полицейским, и мы в громком хаосе ехали к Холодной Горе", – рассказала женщина.

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На кадрах "взятый в заложники" коп вызывает по телефону дополнительный наряд полиции, а затем вступает в перепалку с водителем. Тот заявил, что правил дорожного движения не нарушал, и эпидемические нормы тоже.

"Я что-то нарушил? Карантин? У меня карантина нет", – сказал он полицейскому.

Правоохранитель со своей стороны доказывал, что водитель должен был сразу остановить транспортное средство по требованию патруля и не ехать дальше.

При этом в спор вмешались пассажиры. Прежде всего они упрекнули полицейскому в отвлечении водителя во время движения, когда в салоне находится много людей. Некоторые встали на защиту мужчины за рулем, заявив: копы автобус не останавливали, и все пассажиры в нем – этому свидетели.

"Вы имеете совесть!? Не трогайте его, отстаньте от водителя", – призвали они.

По словам очевидцев, в таком балагане автобус проехал до конечной остановки. Что было после разборок патрульных с водителем – неизвестно.

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