В Харькове рассказали о ЧП с самолетом МАУ, летевшим в Турцию

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины", совершавший рейс 27 июня из Харькова в турецкий Бодрум, дважды задерживался. Причинами задержки стали нелетная погода и... птица.

Об этом рассказала харьковского аэропорта Алена Печерица изданию "Украинская правда". Пассажиры должны были вылететь по направлению Турции в 4:00 утра, но их планы были нарушены.

"Из-за плохой погоды вылет перенесли на целых два часа", – объяснила она.

Печерица добавила, что когда самолет все таки вылетел и ничто не предвещало беды, командир борта был вынужден запросить аэропорт Харькова принять посадку.

Видео дня

"В носовую часть самолета попала птица, и командир запросил аэропорт принять его возвращение и посадку. Воздушное судно было в полном порядке и самолет в 13:11 снова вылетел в турецкий Бодрум и через три часа там приземлился", – продолжила пресс-секретарь аэропорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня украинские туристы не смогли вылететь в Турцию рейсом авиакомпании SkyUp, так как было продано больше билетов, чем мест в самолете: 210 билетов на 189 мест.