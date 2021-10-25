В Харькове проведут 'Зомбифест' в разгар коронавируса

В ночь на 31 октября в Харькове пройдет "Зомбифест", посвященный празднованию Хэллоуину. Шествие "мертвецов" уже отменяли, в связи с вероятностью введения города в "красную" зону, но поскольку пока такая опасность миновала, муниципальное руководство дало разрешение на массовое мероприятие.

Об этом сообщило издание "Суспильне", ссылаясь на представителя администрации парка Горького, где будет проходить фест, Андрея Кравченко. Он заверил, что торжественное шествие будет проходить с соблюдением всех защитных правил.

"Мы действительно хотим провести запланированный "Зомбифест", поскольку в Харькове сейчас установлена "оранжевая" зона. Мы призываем всех участников использовать маски и соблюдать социальную дистанцию", – подчеркнул Кравченко.

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Также он добавил, что 2021 год отличился заметно меньшим присутствием людей на общегородских праздниках, Поэтому, с учетом, что люди очень долго ожидали и готовились к анонсированному заранее "Зомбифесту", власти города приняли решение провести его, учитывая все обстоятельства.

"Мы боялись, что попадем в "красную" зону, поэтому поначалу отказались от этой идеи. Сейчас мы видим, что таких прогнозов для нашего региона нет", – заключил руководитель парка Горького.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вопреки "красной" зоне, которая была введена в Одессе в связи с критической ситуацией с больными коронавирусом и нехваткой кислородных концентраторов, молодежь продолжает веселиться на Дерибасовской, не соблюдая дистанцию, при полном отсутствии масок.