В Харькове продавец отказался говорить с клиентом на украинском: это для меня насилие. Видео

Совладелец и продавец одного из заведений общепита в Харькове наотрез отказался переходить на украинский, несмотря на убедительные просьбы гостя. Свою позицию он объяснил тем, что для него это создает неудобства и расценивает как насилие над собой.

Об инциденте рассказал известный блогер Сергей Стерненко на своем YouTube-канале, опубликовав фрагменты записи дискуссии хозяина заведения и его посетителя. Автор заметил, что предприниматель уже в ближайшее время станет претендентом на принесение извинений всем украиноязычным гражданам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас я живу к сожалению в Украине, но успел пожить далеко отсюда. Там цивилизованная страна и никого не вынуждают говорить на языке, который ему не подходит. А у нас какой-то "совок". Надели вышиванку, ваяли флаг и спели Гимн. Но от этого ничего не поменяется к лучшему, такие методы нас вернут только назад в Советский Союз", – заключил продавец, добавив, что вырос в русскоязычной семье.

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Стерненко отметил, что сам посетитель кафе по имени Владислав признался, что и сам вырос в русскоязычной семьи и в быту он часто использует именно этот язык. Тем не менее, когда Россия совершила военную атаку на Украину, его взгляды на этот вопрос поменялись.

"Сейчас ничего не стоит выучить украинский язык, потому что для этого достаточно средств и ресурсов. Знание государственного языка вам точно не помешает, ведь никто не навязывает его у вас дома или с друзьями. Но если вы работаете в сфере обслуживания в Украине, это нормально обращаться к клиенту на украинском, особенно, если он об этом просит", – сказал Владислав.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Кодыме на День города произошел настоящий казус, когда городской голова вышел поздравить жителей, но не мог выговорить слова на украинском языке.