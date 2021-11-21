В Харькове приготовили самый большой хот-дог: его внесут в Национальный реестр рекордов Украины. Фото

В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог, длина которого составила 2 метра 16 сантиметров. Это блюдо внесут в Национальный реестр рекордов Украины в категорию "Кулинарное искусство".

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook. Рекорд был зафиксирован в пятницу, 19 ноября. Мероприятие проходило по адресу проспект Московский, 274.

За приготовление хот-дога отвечал Роганский мясокомбинат. В состав блюда-рекордсмена вошли такие ингредиенты: сосиска, корейская морковь, соленые огурцы, маринованный лук и сыр. Для соуса использовали почти по литру горчицы и кетчупа.

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Для того, чтобы вынести самый большой хот-дог на сцену, понадобилось не менее шести человек. Там эксперты провели точные замеры и рекорд был зарегистрирован.

После этого образец кулинарного искусства раздали гостям мероприятия.

"Интересно, что две порции брали в основном дети", – рассказала Ветрова.

Такие хот-дог-рекорды очень популярны по всему миру. К примеру, в США даже есть национальный день этого блюда. Отметим, что именно американцы и положили начало таким соревнованиям, а самый длинный хот-дог, который приготовили в мире, был длиной 203,8 метра.

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