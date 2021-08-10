В Харькове победителем конкурса на директора театра им. Пушкина стал экс-пожарный. Фото
В конкурсе на должность директора академического русского драматического театра им. Александра Пушкина победил Анатолий Винник с высоким военным званием генерал-майора. Сейчас он занимает должность заместителя директора культурного учреждения, а раньше работал простым пожарным.
Соответствующую информацию опубликовал Харьковский областной совет. В своем резюме, поданном вместе с заявлением на участие в конкурсе, Винник указал, что работал в пожарной службе УМВД в Харьковской области с 1970 по 1998 годы.
Именно в эти годы судьба, по словам конкурсанта, свела его с русским драматическим театром. В 1980 году здание культурной локации занялось пожаром и группа пожарных вместе с Винником спасла его от полного уничтожения.
"Сегодня этот театр остается гордостью и знаком элитарности в современном обществе. Это осознает каждый харьковчанин", – указал в мотивационном письме к жюри конкурса генерал-майор.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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уже 4 августа следователи предварительно озвучили материалы дела, согласно которым Товмасян организовал целую преступную банду, которая промышляла вымогательством средств в обмен на сохранение государственной должности.
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