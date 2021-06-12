В Харькове 16-летний подросток избивал девочек и попал на видео: названо имя садиста

В Харькове 16-летний подросток окажется на скамье подсудимых за жестокое избиение своих сверстниц. Правоохранители назвали имя несовершеннолетнего хулигана – Тараник Александр Игоревич.

После того как он ногами избил девушку, ровесники парня заставили его на коленях просить прощения у пострадавшей. Однако одним "воспитанием" Тараник не отделается, пообещал замминистра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"А теперь ещё прийдется ответить и перед законом, и получить судимость. Чем думали его родители, когда зачинали, рожали и как они воспитывали Тараника Александра Игоревича 17.08.2004? Откуда вся эта звериная жестокость ?!", – задается вопросом чиновник.

Одним из еще более удручающих фактов остается и то, что свидетелями избиений были множество других ребят, но никто не вступился за беззащитную девочку, которую изверг бил кулаками, ногами и дергал за волосы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области мать избивала собственную дочь с инвалидностью. Соседи не раз пытались защитить 7-летнего ребенка от побоев женщины и ее сожителя, но в результате сами становились объектами для тумаков.