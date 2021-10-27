В Германии обнаружили пирог, приготовленный 79 лет назад: в чем уникальность находки. Фото

Немецкие археологи нашли торт, которому исполнилось 79 лет. Его в буквальном смысле запек огонь от упавшей рядом много лет назад бомбы.

Как рассказал Livescience, ореховый десерт с фундуком и миндалем был найден в подвале дома в городе Любек. И хотя, пробовать его никто не стал, специалисты отметили, что тот "хорошо сохранился" учитывая возраст находки (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Форма торта, украшения из сахарной глазури и даже обертка десерта остались такими, как после того, как место, где его приготовили, подверглось бомбардировке с воздуха во времена Второй мировой войны", – поделились археологи.

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Эксперты выяснили, что торт приготовили для себя члены семьи местного торговца Иоганна Хитца. Десерт должен был стать украшением праздничного стола к Пальмовому воскресенью (христианский праздник предшествующий Пасхе. Посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа). Торт уже поставили на стол и расставили чашки из сервиза, однако праздничную идиллию прервала бомбардировка. В тот день на Любек обрушились 400 тонн бомб. В ночь на 28 марта 1942 года британские королевские военно-воздушные силы бомбили Любек. Тогда погибли 320 человек, а исторический центр города был превращен в руины.

Торт, вместе с тарелками, столом, кухонным гарнитуром и самими домочадцами упали в подвал.

Планируется, что торт станет частью музейной экспозиции.

Любек (город на севере ФРГ) был основан в 1143 году и является одним из средневековых городов западной Европы, сохранившемся в достаточно хорошем состоянии. В 1987 году город был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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