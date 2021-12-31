В Германии лошадь уже 15 лет сама гуляет по пути, которым ее водил владелец. Фото

Во Франкфурте лошадь уже более 15 лет самостоятельно совершает прогулки по городу. Она выбирает тот маршрут, по которому ранее гуляла с хозяином.

Историю одиноко гуляющей лошади рассказал Мy modern met. Журналисты решили узнать кому принадлежит животное и почему оно совершенно одиноко в своих прогулках.

Выяснилось, что лошадь зовут Дженни, и ранее она выбиралась на аналогичные прогулки с ее владельцем Вернером Вайшеделем, его супругой и лошадью Чарли. Часто их группу сопровождал домашний любимец-овчарка.

Но в конце концов 82-летний владелец Дженни больше не смог ездить на ней, к тому же скончалась вторая лошадь – Чарли. Также все реже могла сопровождать в прогулках ее жена хозяина. Но лошадь хотела гулять и все чаще отправлялась в короткие путешествия самостоятельно.

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Изначально за ней старались присматривать, однако уже через короткое время владельцы поняли, что с Дженни будет все в порядке и она легко находит дорогу домой.

"Теперь, когда ее пожилой хозяин открывает ворота, лошадь идет по тем же тропам, по которым они ходили вместе. Она ходит по заученному маршруту примерно восемь раз в день", – рассказали журналисты.

Они отметили, что хотя некоторые могут подумать, что это немного странно - и, возможно, даже немного опасно, - лошадь хорошо знакома со своим родным городом.

По словам местного ветеринара, который проводит плановые осмотры Дженни, лошадь остается в хорошем состоянии и, похоже, не проявляет никаких признаков беспокойства из-за ее "уникального образа жизни".

Более того, лошадь Дженни стала известной среди местных жителей. Все они с нетерпением ждут встречи с ней, а некоторые останавливаются, чтобы поприветствовать и погладить ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, лошадь стала причиной конфуза Елизаветы II.