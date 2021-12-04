В Facebook и Instagram произошел новый сбой: что известно

В субботу, 4 декабря, пользователи социальных сетей Instagram и Facebook в Украине столкнулись с трудностями. Люди массово начали жаловаться на то, что страница их аккаунтов не загружается или грузится предельно медленно.

Как показывает электронная система Downdetected, основное количество проблем возникло к 15:00. Основные сложности с загрузкой веб-версии Facebook – это 90% жалоб.

Еще 6% – жалуются, что не могут зайти в свой профиль, а 5% – что вообще не могут открыть социальную сеть. Отметим, что вся информация в системе отображается в режиме реального времени.

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Компания Meta, которая руководит офисами обеих социальных сетей, пока не дает комментариев о причине очередного сбоя, а также сроках их полного устранения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, с какими сложностями пришлось столкнуться миллиардеру и основателю Facebook после решения переименовать всемирную соцсеть.