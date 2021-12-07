В Египте две украинские медсестры спасли белоруса на отдыхе: 'запускали' сердце 20 минут. Видео

Две украинские медсестры спасли жизнь гражданину Белоруси на отдыхе в Шарм Эль Шейхе. Бездыханное тело достали из воды и местные спасатели уже не видели смысла реанимировать мужчину, но лишь упорство медсестер помогло сохранить ему жизнь.

Белорус Сергей был на подводном дайвинге и долго не возвращался на берег. На понтон его вытащили уже посиневшего и с расширенными зрачками. Об этом говорится в сюжете ТСН (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Из десятков собравшихся зевак на помощь кинулись только медсестры Наталья Розанова и Антонина Задорожная. Они оперативно начали делать мужчине искусственное дыхание и выстукивать воду из легких. Но чтоб запускать сердце потребовалась мужская сила – на помощь пришел другой дайвер.

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В один момент местный спасатель сказал, что продолжать реанимацию нет смысла, но настойчивость медсестер стала судьбоносной. Лишь на 20 минуте реанимации вода начала отходить из легких и сердце Сергея запустилось.

Спасенный мужчина уже разыскал Антонину и Наталью и отблагодарил их. Он утверждает, что кардинально пересмотрел взгляды на жизнь и теперь каждый день для него – это подарок судьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте во время проверки сотен туристических отелей в десятках нашли массу нарушений. В результате часть из них лишили звезд, а 18 гостиниц и вовсе закрыли из-за нарушения санитарных правил.

Напомним, в египетских аэропортах наблюдаются большие очереди у стоек регистрации, а также скопления людей на выходе и входе. Например, 28 ноября на два популярнейших курорта Красного моря – Хургада и Шарм-эль-Шейх прибыл 161 самолет с туристами.