В двух областях Украины сель и оползень блокировали трассы. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Жизнь
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В двух областях Украины сель и оползень блокировали трассы. Фото

В Одесской и Львовской областях из-за чрезвычайных происшествий были заблокированы трассы. Виной всем стали оползень и селевой поток.

Как сообщает "Думская", масштабный оползень произошел на 337-м км трассы Одесса-Киев в районе села Троицкое. Причиной обрушения части дороги стали длительные дожди (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Троицкое.
В Одесской области оползень разрушил часть трассы.
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К ликвидации последствий были привлечены 10 единиц техники. На месте меняют переувлажненный грунт.

Восстановительные работы в Одесской области.

Издание отмечает, что движение перекрыта по крайней правой полосе.

Восстановительные работы в Одесской области.

Также был затруднен проезд по трассе Киев-Чоп в районе села Коростов на Львовщине, пишет "Depo.Львов". На место происшествия работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Во Львовской области на дорогу сошел селевой поток.
Коростов.

Ранее в Хмельницком на улице Чорновола грузовой автомобиль провалился под асфальт на дороге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева также произошел обвал асфальта. В яму тогда попал внедорожник.

УкраинаГСЧС