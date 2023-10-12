В древности мужчины в Украине могли сменить фамилию после женитьбы: назван единственный случай

В Украине, как и в большинстве стран мира, где долгое время господствовало патриархальное устройство общества, родовое имя, то есть фамилия, традиционно передавалось по мужской линии. Это значило, что после свадьбы фамилию приходилось менять женщине. Однако из этого правила существовало одно исключение.

Как пишет издание НВ, под него подпадали мужчины, которые после свадьбы не забирали жену к себе или не поселялись с ней в отдельном доме, а шли жить к ее родителям. Такая жизнь называлась "в приймах", а зятя в таком случае прозывали приймаком.

По правилам общественного устройства такой мужчина не мог быть главой семьи и должен был повиноваться своему тестю. Положение его было близко к положению наемного рабочего, поэтому прозвище такое носило пренебрежительный характер. Существует даже пословица "приймацький хліб – собацький". Она описывает не очень благополучную жизнь под крышей тестя с тещей. Также о собаке без хвоста в народе могли сказать "у приймах був".

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Впрочем, приймаками могли называть также приемных детей. Или в некоторых регионах прозвище получали молодые пары, которые поселялись у бездетных пожилых людей, чтобы ухаживать и содержать их за возможность наследовать имущество.

Впоследствии это слово закрепилось за отдельными родами и утратило негативный контекст. Его начинали указывать в метриках и других документах и использовать официально.

Сейчас количество носителей фамилии Приймак в Украине оценивается примерно в 9,5 тысяч. И это не считая производных вариантов типа Приймачук, Приймаченко, Приймаков или Приймаковский.

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