В Донецкой области погиб защитник из Кривого Рога Александр Макаренко: трое детей потеряли папу

Кровопролитные бои за Донецкую область унесли жизнь украинского защитника. На этот раз речь идет о 36-летнем Александре Макаренко. Он родился и работал в Кривом Роге Днепропетровской области, защищать Украину пошел в 2014 году.

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Об этом сообщили в пресс-службе Лозоватского сельсовета на Facebook. Именно в этом селе пройдет прощание с героическим защитником, главой семьи и отцом троих несовершеннолетних детей..

"В начале полномасштабного вторжения был призван Криворожским РТЦК и СП в качестве старшего механика минометной бригады механизированного батальона воинской части", – указано в сообщении.

5 марта Макаренко выполнял боевое задание возле населенного пункта Водяное, когда оккупанты начали массированный артиллерийский обстрел. Выбраться из-под атаки живым старшему сержанту уже не удалось.

Вечная слава и память всем, кто отдал жизнь на свободную Украину!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, защищая Бахмут от прорыва российских оккупантов, погиб воин Виктор Стасюк из Винницы. Он в первые часы с начала полномасштабного вторжения записался добровольцем в терроборону, а потом отправился защищать Украину на фронте.

10 марта погиб 25-летний воин Роман Яцына. Уроженец Дрогобыча Львовской области свой последний бой принял на Харьковщине.

Но не только украинцы гибнут в боях за нашу родину. На Донбассе в прямом столкновении с армией захватчиков жизнь отдал азербайджанец – Илькин Гаджиев.

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