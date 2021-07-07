В Днепре врачи спасают двухлетнюю девочку, которая выпала из окна

В Днепре двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Она оперлась на москитную сетку, но та не выдержала.

Об этом сообщает "Днепр Час" со ссылкой на собственные источники. ЧП произошло на улице Никопольской, 30/21.

Бабушка в этот момент вышла из комнаты, ребенок остался сам.

В результате падения девочка получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы тела. Ее госпитализировали в областную детскую больницу.

Все детали происшествия будут устанавливать следователи.

Проблема с выпадением детей из окон обостряется летом, когда дома становится жарко и родители открывают их на проветривание.

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Эксперты по безопасности призывают родителей не оставлять малышей в комнате с открытыми окнами и не позволять играть им на подоконнике. Для безопасности следует установить фиксаторы, которые не дадут открыть окно или решетки.

Кроме того, специалисты отмечают, что москитная сетка не спасет от падения.

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