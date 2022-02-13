В Днепре возле аэропорта напали на журналистов 'Украинской правды': подробности

В воскресенье, 13 февраля, на территории VIP-терминала аэропорта в Днепре, сотрудники охранной службы напали на журналистов издания "Украинская правда". У оператора, выполняющего редакционное задание, потребовали удалить все записи с камеры, а когда он отказался, начали угрожать ножом.

Об этом сообщил руководитель департамента расследований в редакции Михаил Ткач на своем Facebook. Он указал, что оператор его группы подвергся угрозам с требованием отдать телефон и назвать от него пароль, чтобы удалить нежелательные кадры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На протяжении всего конфликта журналисты просили мужчин представиться, но те отказывались предоставить удостоверения и назвать свои имена. Один из них после словесной перепалки начал заламывать руки водителю съемочной группы.

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Ткач также добавил, что на месте находились сотрудники Нацполиции, но они не предприняли никаких попыток пресечь незаконные действия. Зато поздней пресс-служба правоохранительного ведомства указала, что отреагировала на инцидент возбуждением сразу двух уголовных дел.

"Ситуация квалифицирована как угрозы или насилие в отношении журналистов и препятствование их профессиональной деятельности. По этому факту начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: препятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УКУ) и угрозы или насилия в отношении журналистов (ст. 345-1 УКУ)", – указано в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мониторинг Национального союза журналистов показал применение физической силы против 100 сотрудников украинских СМИ в 2021 году. Чаще всего пресса подвергается давлению в Киеве и регионе столицы.