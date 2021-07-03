В Днепре состоялась ярмарка профессий 'Dnipro education city': представили 15 высших учебных заведений

Сфотографироваться с картонной копией Илона Маска, подержать оружие XIX века и провести научные исследования смогли будущие абитуриенты. В Днепре 3 июля впервые состоялся фестиваль "Dnipro education city". 15 высших учебных заведений Днепра и области представляли свои факультеты. На ярмарке профессий выпускники и родители могли пообщаться с ректорами, деканами и преподавателями. Каждое учебное заведение имело несколько локаций в парке Шевченко, там можно было узнать больше о профессии.

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"Мы советовались с советом ректоров Днепропетровской области и открыли для себя совершенно новый формат: под открытым небом выпускники школ и их родители смогли в одном месте ознакомиться со всеми предложениями от высших учебных заведений Днепра. Мы хотим показать, что можно получить высококвалифицированное образование здесь, в Днепре, и это престижно. Мы хотим, чтобы выпускники оставались здесь и строили настоящий европейский город. Сегодня представлены 14 ВУЗов из Днепра и один областной (Каменское)", - отметил начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов.

У каждой локации также были и фотозоны. Желающие могли сфотографироваться с копией Илона Маска, с римскими легионерами или даже со старинным оружием. И такой формат фестиваля объединяет две группы интересов (сами вузы и абитуриентов), считает советник городского головы по вопросам высшего образования, заслуженный работник образования Украины, доктор политических наук, профессор Олег Тупица: "Высшие учебные заведения существуют для самих студентов, и лучший способ не ошибиться и выбрать именно то, что хочешь - это такой уникальный для Украины формат: под открытым небом собрать как можно больше вузов и дать возможность выпускникам принять правильное решение ".

Пришла на ярмарку профессий и семья Надтопта. "Ну очень крутой формат, поскольку представлены все учебные заведения и в одном месте. Раньше бывали дни открытых дверей и проходили в один день и время. В большинстве случаев мы не успевали, а сейчас обошли все, чтобы выбрать заведение. Сын тяготеет к блогерству ", - рассказала мама выпускника Татьяна Надтопта. А самому Максиму Надтопте по сердцу пришлась локация факультета систем и средств массовой коммуникации, в ДНУ имени Олеся Гончара. "Я сюда пришел (на фестиваль, - ред), чтобы влюбиться в будущую профессию. Я люблю писать, и есть свой канал в соцсетях, поэтому пока выбираю между журналистикой и еще чем-то", - сказал парень.

Пришла на ярмарку профессий и Анастасия Климохина: "Узнала в соцсетях о "Dnipro education city", и я, честно, не знаю, кем хочу быть, поэтому с подругой детально изучаем каждый университет, институт или академию. И здесь я могу поставить вопрос не только преподавателям, но и деканам факультетов, это очень хорошо. Спасибо за подобный формат".

Кроме общения и избрания профессий состоялось и награждение победителей межвузовського конкурса "Студенческая весна - 2021". "Мы хотим показать будущим студентам, где они еще могут показать свои таланты кроме учебы, и они это увидят. В этом году приняли участие 7 высших учебных заведений. И тот, кто завоюет гран-при, в качестве приза получит 60 000 гривен. Отбирали лучших звездных жюри ", - сказала директор департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания Днепровского городского совета Дарья Белая.

Справка: победителями межвузовского конкурса "Студенческая весна - 2021" стали: Гран-при - Университет внутренних дел, первое место - Днепровская политехника.

Второе место занял ДНУ имени Олеся Гончара, а третье место заняла Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры.