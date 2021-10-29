В Днепре пьяная мать перевернула коляску с ребенком, младенца забрали в больницу. Фото

В четверг, 28 октября, в Днепре жители города обратили внимание на женщину, которая в неадекватном состоянии везла детскую коляску. В конце концов она утратила равновесие, и коляска перевернулась, малыш выпал на землю.

Об этом сообщило местное издание "Репортер", ссылаясь на комментарии правоохранителей. Свидетели инцидента немедленно позвонили на линию "102".

"Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили, что коляска с ребенком стоит сама по себе, а мать находится в нескольких десятках метров. К счастью, на малыше не обнаружено видимых повреждений, а вот самой женщине понадобилась медицинская помощь, поскольку у нее заподозрен закрытый перелом ноги", – указано в сообщении.

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Кроме того, мать младенца 1987 года рождения была в абсолютно невменяемом состоянии. На улице она была без верхней одежды и не могла объяснить, почему.

Медики забрали ребенка и его мать в больницу. Полиция проверит все обстоятельства происшествия и примет в отношении нерадивой родительницы меры административного характера.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Оболони пьяная мать оставила плохо ухоженного ребенка на улице поздно вечером одного. Его нашла случайная прохожая и обратилась в полицию за помощью.