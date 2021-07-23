В Днепре под Черкассами обнаружили микроскопических медуз. Видео

В Черкасской области, в селе Чеховка, отдыхающие заметили много маленьких медуз в реке. Заметившим их всего за десять минут удалось поймать несколько десятков морских существ.

Видео с небольшими подводными жителями выложили в местную группу социальной сети Instagram. Там отметили, что медузы в реке заметили впервые (чтобы посмотреть фото, видео, доскролльте новость до конца).

Некоторые комментаторы отметили, что "видели медуз и больше", другие предположили, что они приплыли к Черкассам из-за загрязненного водоема. Кое-кто отметил, что что данные медузы появились после того, как температура воды в реке поднялась из-за сильной жары.

Видео дня

Ранее в интервью телеканалу 1+1 кандидат биологических наук, сотрудница Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Куцоконь Юлия заявила, что медузы не редко встречаются в Днепре, но, как отметила эксперт, это совсем не те медузы, которые живут в море.

"Такие медузы называются краспедакуст. Они пресноводные из ряда лимномедуз и встречаются в пресных водоемах по всему миру", – пояснила биолог.

По ее словам, активному распространению краспедакустов в украинских реках способствовала очень теплая погода.

Куцоконь акцентировала, что пресноводные медузы безопасны для человека и никакой угрозы не несут.

"Информации об опасности для человека не встречала. Поэтому правильнее говорить, что они безопасны для человека", – успокоила кандидат биологических наук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинской Кирилловке пляж усеян мертвыми медузами. Отдыхающих призывают убирать их с пляжа самостоятельно.