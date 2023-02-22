В Днепре на балконе квартиры поселилось 140 летучих мышей: владельцу жилья пришлось вызвать спасателей. Фото

В Днепре на балконе квартиры многоэтажки поселилось 140 летучих мышей. Там они выбрали место для зимней спячки.

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Чтобы избавиться от незваных гостей, владельцу жилья пришлось вызвать спасателей. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на улице Большая Деевская Новокодацкого района Днепра. 21 февраля владелец жилья обратился в Службу спасения.

Перед этим он вызвал к месту строительную бригаду, демонтировавшую подвесной потолок и гипсокартонные стены лоджии.

Когда спасатели приехали к месту, обнаружили в помещении под утеплителем целую стаю летучих мышей.

Они отловили 140 животных и поместили в картонную коробку с отверстиями. Позже летучих мышей забрали волонтеры.

Следует отметить, что летучие мыши достаточно распространены в регионах с интенсивным развитием промышленности и многие виды сейчас находятся на грани исчезновения. Все известные виды летучих мышей украинской фауны внесены в Красную книгу Украины.

Напомним, ранее стая летучих мышей поселилась на балконе квартиры одной из многоэтажек на жилом массиве Красный Камень Днепра.

Как сообщал OBOZREVATEL, более полутысячи летучих мышей "оккупировали" балкон квартиры в Харькове в декабре, поселившись под обшивкой балкона. Чтобы их уволить, понадобилась помощь альпинистов, на это ушло около двух-трех часов.

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