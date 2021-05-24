В Днепре 22-летняя девушка выпрыгнула с 10-го этажа: подробности трагедии

В Днепре 22-летняя девушка выпрыгнула из окна своей квартиры на 10 этаже. По словам своего приятеля, который в трагический момент находился рядом, она была под воздействием наркотических веществ.

Об этом сообщил портал "Днепр оперативный". Тело погибшей обнаружили во внутреннем дворе многоэтажного дома.

Соседи погибшей девушки рассказали, что слышали в квартире шум, крики и звук бьющегося стекла.

"Я увидел, как девушка рвется из окна наружу, а сзади мужчина пытается ей помешать. Он хватал ее за ногу, но в конечном итоге она вырвалась и упала", – рассказал очевидец произошедшего из дома напротив.

Сам 28-летний мужчина, который хотел предотвратить самоубийство, признался, что вместе с ним девушка вколола шприц с наркотиком, после чего у нее появилась навязчивая идея покончить с собой.

Полиция открыла уголовное дело и проводит следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученица одной из школ Чернигова пыталась покончить с собой, напившись таблеток.