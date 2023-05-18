В четверг часть Украины накроют дожди, столбики термометров поднимутся до +27: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине в четверг, 18 мая, будет пасмурной в части украинских регионов – кратковременные дожди с грозами могут накрыть западные области. В то же время столбики термометров по Украине днем поднимутся до +27 градусов.

Видео дня

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра. В других регионах осадков они не прогнозируют.

Дожди возможны в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой областях. Температура воздуха на западе днем будет от +17 до +24 градусов, а ночью +14..+12.

В Киеве и области ожидается пасмурность с прояснениями. Столбики термометров на Киевщине днем будут показывать +22..+27 градусов, ночью +10..+15. В столице 18 мая днем прогнозируют +24..+26, ночью будет +11..+13.

На севере в четверг температура будет днем +24..+26, ночью +13..+11, без осадков. Дожди также не прогнозируют и на востоке – в восточных областях буде сухо и солнечно, днем +24..+26 градусов, ночью будет +14..+11.

В Николаевской области днем будет +25..+27 градусов, а ночью +14..+12. На Одесщине и Херсонщине синоптики прогнозируют до +25 днем и +14..+12 градусов ночью. В Крыму ожидается +20..+22 днем.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, в Украине лето 2023 года по температуре наступит с середины июня, в то же время в этом же месяце ожидаются сильные грозы и дожди. В общем же лето обещает быть жарким, иногда даже слишком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!