В Черновцах на рынке охранникам удалось "исцелить" безногого попрошайку. Видео

В Черновцах "исцелили" мужчину, который выдавал себя за безногого нищего. Его разоблачили охранники Калиновского рынка.

Об этом сообщает Telegram-канал "Типичные Черновцы". Мужчина, который сидел в коробке, изображая безногого, просил деньги у прохожих (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

К нищему подошли сотрудники Службы финансового мониторинга и охраны рынка.

"У мужчины моментально появились ноги", – говорится в сообщении.

Охранники предупредили, чтобы больше не видели мошенника.

Бизнес на попрошайничестве в Украине очень распространен, а заработок достигает тысяч долларов в месяц.

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Каждый придумывает себе историю, на что просить деньги, – то документы потерял, то на дорогу не хватает, то на операцию.

Для большего заработка нужно иметь актерские таланты или больше давить на жалость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве была замечена женщина, просившая милостыню в инвалидной коляске, которая спустя некоторое время встала и побежала, прихватив ее с собой.

Также в столице разоблачили женщину, которая просила милостыню в метро, выдавая себя за человека с проблемами со здоровьем. При этом каждый день у нее менялись симптомы.