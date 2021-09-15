В Черновцах авто провалилось в огромную яму посреди дороги. Видео

Поздно вечером 14 сентября в центре Черновцов на улице Ивана Богуна легковой автомобиль начал погружаться в прямом смысле под асфальт. На данном участке проезжая часть давно не подвергалась ремонту.

Очевидцы происшествия успели снять его на камеру и опубликовать ролик в группе "Черновицкий проминь" в Facebook. Машину до приезда спасателей вытаскивали из ямы при помощи троса, прикрепленного к микроавтобусу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В комментариях черновчане утверждают, что улица Богуна остается самой проблемной для передвижения как автомобилей, так и пешеходов. Местные власти пока не комментируют инцидент, но жители города надеются, что инцидент станет завершительным сигналом для запуска реконструкции дороги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах у маршрутки отлетело колеса прямо в момент движения. Покрышка врезалась в женщину, которая переходила дорогу, и нанесла ей серьезные травмы.