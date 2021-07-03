В Черном море ракетный катер РФ направили к судну украинских рыбаков: подробности ЧП

Ночью 3 июля в Черном море украинское рыболовецкое судно отправило сигнал бедствия из-за серьезных неполадок в системе. К нему было направлен проходивший неподалеку российский ракетный катер.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс". В момент прибытия на тонущее судно, представители флота РФ обнаружили на нем экипаж из четырех человек.

Капитан рассказал, что на рыболовецком судне отказал двигатель, отключилось электроснабжение и в течение нескольких часов оно просто дрейфовало в черноморской акватории. Военный катер оказал гражданскому экипажу помощь в эвакуации с корабля, терпящему бедствие.

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"Жизни экипажа украинского судна, которое терпит бедствие в Черном море, ничего не угрожает, направлен буксир из Одессы, сообщили в Росморречфлоте", – передал утром 3 июля Telegram-канал ТАСС после успешно проведенной операции по спасению.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индийском океане загорелось судно MSС Messina, на борту которого находились украинские моряки. В пожаре в машинном отделении погиб 20-летний моряк из Одессы.