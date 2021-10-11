В Чернигове началось прощание с нардепом Антоном Поляковым. Фото и видео

В понедельник, 11 сентября, проходит церемония прощания с 33-летним народным депутатом Антоном Поляковым, который скончался при загадочных обстоятельствах в минувшую пятницу. Мужчину провожают в последний путь в родном Чернигове. Так пожелали его родственники.

OBOZREVATEL следит за происходящим в реальном режиме времени.

К зданию филармонии, где пройдет основная панихида, с самого утра подходят люди, которые знали Полякова лично, горожане города. Все они ошеломлены смертью молодого политика. Также здесь собрались много журналистов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Рядом с гробом стоят вдова покойного нардепа Галина Полякова, бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и однопартийцы покойного – депутаты группы "За майбутнє".

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Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что Антону Полякову стало плохо во время поездки в такси по Киеву. Позднее стало известно, что незадолго до смерти он якобы встречался с неким Русланом Джамбулатовым, который является полным тезкой так называемого вора в законе. Поскольку после вскрытия в крови нардепа обнаружились химические элементы метадона, появилась версия о его отравлении. Полиция проверит причастность к смерти Полякова "уголовного мира".