В Черкассах военкомат прислал повестку подростку, который умер год назад после ДТП. Фото

В Черкассах военкомат (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) прислал повестку на прохождение медосмотра парню, который погиб после ДТП, которое произошло в августе 2020 года. Письмо пришло по почте на имя умершего Егора Пасичниченко 2003 года рождения.

Об этом его мать Наталья сообщила на своей странице в Facebook. Женщина опубликовала фото своего погибшего ребенка и возмутилась тем, что парня через год после смерти не сняли с учета.

"Почему за целый учебный год школьный военрук не снял ребенка с учета? Ведь это один такой ребенок на всю школу. Почему я должна получать такой стресс?" – написала она.

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По ее словам, она не знает, должна ли была сама отнести соответствующие документы в военкомат, потому что ей никто об этом не сказал.

"Люди добрые, я прекрасно понимаю, что это у меня горе и жизнь остановилась. Но у всех других она продолжается. Все ходят на работу и отвечают за сделанное. Но не в этом случае", – отметила Наталья.

Добавим, что парня 17 августа прошлого года на улице 30-летия Победы на пешеходном переходе сбил автомобиль Ford Kuga. Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии и впал в кому.

После длительного пребывания в реанимации и лечения ребенок умер 25 октября 2020 года.

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