В Черкассах в новогоднюю ночь медики вернули к жизни мужчину, у которого констатировали клиническую смерть

Черкасские медики из бригады скорой помощи вернули к жизни мужчину, который пережил клиническую смерть. Они реанимировали пациента почти час.

Случай произошел в новогоднюю ночь, его героями стали Екатерина Скворцова и Виктор Прокопенко. О нем в комментарии "Суспільному" рассказала пресс-секретарь центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Ирина Назарок.

Отмечается, что в 00:32 1 января в диспетчерскую поступил вызов от женщины, которая в слезах просила приехать скорую – ее папа упал, захрипел и потерял сознание.

По приезду врачи экстренки установили, что у 63-летнего мужчины остановилось сердце и произошла клиническая смерть. С помощью портативного автоматического устройства сердечно-легочной реанимации они принялись реанимировать мужчину.

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В течение почти часа ритм сердца пациента то восстанавливался, то снова останавливался. Но на 51-й минуте медикам удалось восстановить сердечную деятельность и стабилизировать жизненные функции мужчины.

"Наконец-то стала стабильной гемодинамика и давление пришло в норму. По дороге в третью городскую больницу у мужчины восстановилось спонтанное дыхание", – отметила врач, которая реанимировала пациента.

Она добавила, что это не первый подобный случай возвращения человека к жизни, однако первый успешный с помощью автоматического устройства.

"Ты все равно чувствуешь ту же ответственность и переживаешь. Но, во-первых, пока аппарат качает – у тебя свободные руки и ты можешь контролировать жизненно важные функции. А во-вторых, сила у этого устройства сохраняется на всех этапах реанимации – хоть 10 минут, хоть 30. Без аппарата же вы не можете качать все время с одинаковой силой: физически тяжело это делать даже в течение пяти минут, не говоря уже о 50, а аппарат – может", – поделилась Екатерина Скворцова.

Медик призналась, что спасти этого пациента хотела больше всего, поскольку это была первая реанимация в новом году.

"Просто не могу передать ощущение, когда здесь ты работаешь над спасением жизни одного человека, а за окном запускают салюты, гуляют и отдыхают другие люди. Это было для нас как новогоднее чудо", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре на курорте в Шарм-эль-Шейхе две украинские медсестры спасли жизнь белоруса. Мужчину достали из воды спасатели и уже не видели смысла реанимировать его. Сохранить жизнь человеку помогло именно упорство медсестер из Украины.