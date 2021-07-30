В части Украины объявлено штормовое предупреждение: где ожидается опасная погода. Карта

Погода в Украине в субботу, 31 июля, будет дождливой и с грозами. Местами ожидаются град и шквалы.

В то же время снижение температуры воздуха не прогнозируется. Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, дожди с грозами охватят восточные, большинство западных и Запорожскую области, в отдельных районах возможен град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

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Ночью на юге, востоке и в центре от 16 до 22 тепла, в северных и западных областях +14… +16.

Днем синоптики прогнозируют от 28 до 30 градусов на западе, на остальной территории +30… +32.

В Киеве в субботу без осадков, ночью +17… +19, а днем от 30 до 32 градусов.

Также в восточных, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской областях и в Крыму сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных, 31 июля и 1 августа, Украина окажется между атмосферными фронтами, однако они не повлияют существенно на погоду – будет жарко и малооблачно.